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'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta, Loris Karius ve Rebocho ile yollar ayrılmıştı. 'da 3. ayrılık da belli oldu. Sezon ortasında takıma katılan yıldız golcü Boateng ile yollar ayrılıyor. Ganalı futbolcu, yönetimin bu kararının ardından flaş bir harekete imza attı.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 10:35 Son Güncelleme: 23.6.2020 10:41 ABONE OL
Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

Kara 'ın İtalya Serie A ekibi 'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in Siyah-Beyazlı formayla macerası uzun sürmedi.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı oyuncuyla kontratının bitiminde yola devam edilmeme kararı alındığı kaydedildi.
'a ara transfer döneminin son gününde kazandırılan yıldız isimle önceki gün 'nde bir görüşme gerçekleştiren A takımdan sorumlu yöneticilerin, kararlarını resmen oyuncuya ilettiği bildirildi.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

'in, 'Bitanem' şarkısıyla yıllar önce çektiği bir videoda söylediği gibi 'a da, 'Deli gibi severim' diyerek gelen, ek olarak Vodafone Park'ta attığı gollerin ardından taraftarın da aynı sözlerle bağrına bastığı Boateng'in aşkı sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

FLAŞ HAMLE

Siyah-Beyazlılar'la 6 aylık periyot için 325 bin Euro'ya anlaşan ve ek olarak kontratında, '10 maçta ilk 11'de forma giyerse sözleşmesi 1.7 milyon Euro'dan 1 yıl uzar' maddesi bulunan Boateng'in, kulübün ayrılık kararı sonrasında bu opsiyonu karşılıklı olarak anlaşarak kaldırdığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

Kara 'da 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 mücadelede görev yapan tecrübeli hücumcunun, ligde kalan 6 haftalık periyotun tamamında forma giymek istediği için bu maddeyi kaldırdığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

YENİ KULÜP BAKMAYA BAŞLADI

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle 'ın Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki futbolcunun, cuma günü 'la oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

Fanatik'in haberine göre öte yandan ayrılık için hazırlıklara şimdiden başlayan Boateng'in menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği de kaydedildi.

Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu
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Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu
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