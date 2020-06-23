Beşiktaş'ın yıldızından flaş hareket! 3. ayrılık belli oldu

FLAŞ HAMLE

Siyah-Beyazlılar'la 6 aylık periyot için 325 bin Euro'ya anlaşan ve ek olarak kontratında, '10 maçta ilk 11'de forma giyerse sözleşmesi 1.7 milyon Euro'dan 1 yıl uzar' maddesi bulunan Boateng'in, kulübün ayrılık kararı sonrasında bu opsiyonu karşılıklı olarak anlaşarak kaldırdığı öğrenildi.