Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Resman açıklandı! Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor

Son dakika... Resman açıklandı! 'tan ayrılıyor

Son dakika... 'ta dönemi kapandı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız sol beki hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Batur Altıparmak, "Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadeleriyle ayrılığı resmen duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 16:45 Son Güncelleme: 23.6.2020 16:48 ABONE OL

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdaki oyuncularla maaş indirimi görüşmelerini sürdürüyor.

Bir yandan da sözleşmesi bitecek futbolculara tekliflerini sunan siyah-beyazlı yönetim, Caner Erkin'le de masaya oturmuştu. Ancak beklenen anlaşmanın sağlanamadığı açıklandı.

Radyospor'a konuşan Caner Erkin'in menajeri şunları söyledi: "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız"

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Survivor Ada konseyine Sercan ve Nisa arasındaki diyalog damga vurdu! Sercan'a Nisa'dan yanıt
Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıktı!
SON DAKİKA! Sokağa çıkma yasağı genelgesi detayları! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?
Murat Başoğlu öz yeğeniyle yaşadığı aşk skandalıyla gündemi sarsmıştı... Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi!
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçelileri sevindiren hareket! Felipe Melo...
İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu! Fırtınaya yakalanan A haber muhabiri canlı yayında böyle yaralandı
Ecrin Kurnaz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! DNA incelemesi sonrası 6 kişi için gözaltı kararı
Formayı giydi pozunu verdi! Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı...
Fatih Terim'i çıldırttı! Sözleşmesi feshediliyor
LGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB LGS 2020 sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı! Türkçe, İnkılap, Matematik, Fen, Yabancı Dil
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Resman açıklandı! Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA