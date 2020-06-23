Son dakika... Resman açıklandı! Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdaki oyuncularla maaş indirimi görüşmelerini sürdürüyor.

Bir yandan da sözleşmesi bitecek futbolculara tekliflerini sunan siyah-beyazlı yönetim, Caner Erkin'le de masaya oturmuştu. Ancak beklenen anlaşmanın sağlanamadığı açıklandı.

Radyospor'a konuşan Caner Erkin'in menajeri şunları söyledi: "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız"