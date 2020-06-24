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Dünya yıldızı kaleci 'a! onayı verdi

'ta kaleci arayışları devam ediyor. Loris Kaius ile yolların ayrılmasının ardından bu bölge için harekete geçen Beşiktaş, birçok isimle görüşmüştü. Son olarak Fabri'yi veto eden , daha önce istemediği o isim içinse bu kez olumlu rapor verdi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan kaleci gelişmeleri ve 1 numaralı aday...

Giriş Tarihi: 24.6.2020 08:19 Son Güncelleme: 24.6.2020 08:24 ABONE OL
Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetim özellikle 1 numara takviyesi için girişimlerini hızlandırmış durumda.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

FABRI'YE VETO

'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, 'dan onay çıkmadı.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

Üç yıldır 10 tane resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

Fabri'nin omzundan problemi olduğu bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

BRAVO TEKRAR GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre bugüne kadar bir çok başarılı kaleciyle temasa geçen siyah-beyazlılar, daha önce de adı gündeme gelen ancak veto yiyen Şili 'nın kalecisi ile yeniden ilgilenmeye başladı.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

Bir süre önce yönetici Erdal Torunoğulları Şili basınına, Bravo'nun kendilerine önerildiğini ancak yaşı nedeniyle düşünmediklerini söylemişti.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

1+1 ANLAŞMA TEKLİF EDELİM

Ancak gelinen süreçte 'ın mali durumu 'ın istediği kalecilerle anlaşılmasını imkansız hale getirdi.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

Rizespor; Gökhan Akkan için yumuşamadı... PSV Jeroen Zoet'i, gelecek sezonun kadrosuna almaya karar verdi.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

ise yaşanan bu gelişmeler üzerine "37 yaşında falan ama en azından dünyanın sayılı kalecilerinden birisi. Eninde sonunda City'den gelecek. 1+1 yıllık teklifimizi ve bizim şartlarımızı kabul ederse gelsin. Hem gençlere de örnek olur" dedi.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

2 SENE DAHA OYNAR

İngiliz ekibi ile olan kontratı sezon sonunda bitecek 'nun kariyerine MLS'te devam edebileceği belirtilmiş olsa da tecrübeli kalecinin 2 sene daha Avrupa'da kalmak istediği ifade edildi.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

City'nin oyuncunun sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri, siyah-beyazlı yöneticilere "En azından 2 sezon daha üst düzey daha oynayabilir" deyince Beşiktaşlı yetkililer de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleciye yeniden yeşil ışık yaktı.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

Bravo, kariyeri boyunca toplam 372 resmi maça çıktı. 'da 237, 'da 75 ve Mahchester City'de 60 maçta şans bulan başarılı file bekçisi; 1 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi
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Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi
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