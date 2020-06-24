Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a! Sergen Yalçın onayı verdi

Sergen Yalçın ise yaşanan bu gelişmeler üzerine "37 yaşında falan ama en azından dünyanın sayılı kalecilerinden birisi. Eninde sonunda City'den gelecek. 1+1 yıllık teklifimizi ve bizim şartlarımızı kabul ederse gelsin. Hem gençlere de örnek olur" dedi.