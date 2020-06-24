Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral tehlikesi! Onun için geldiler

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'de 2. tehlikesi! Onun için geldiler

altyapısında forma giyerken, sarı-lacivertlilerin asgari ücret teklifini reddeden ve 'in yolunu tutan , daha sonra inanılmaz bir gelişme göstererek önce milli takıma ardından 'un ilk 11'ine uzanmıştı. Merih'i elinden kaçıran Fenerbahçe ağır eleştiriler altında kalırken, aynı sıkıntı tekrarlanabilir.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 12:36 Son Güncelleme: 24.6.2020 12:46 ABONE OL
Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral vakası! Portekiz kulüpleri onun için geldi

yeni sezon için ekonomik şartların sağladığı imkanlarla yepyeni bir kadro kurmak isterken altyapı oyuncuları da gelecek adına umut veriyor.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral vakası! Portekiz kulüpleri onun için geldi

Özellikle Trabzonspor ve mağlubiyetleri taraftarın genç oyunculara olan ilgisini daha da artırırken bu oyunculardan 19 yaşındaki stoper Cenk Alptekin'e kulüplerinin talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral vakası! Portekiz kulüpleri onun için geldi

MERİH DEMİRAL VE YUSUF ÖRNEĞİ

Hatırlanacağı üzere 'de oynayan da, buradan 'e transfer olmuş, Alcanenense ve B takımında forma giymiş, bu yol 'a kadar uzanmıştı.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral vakası! Portekiz kulüpleri onun için geldi

'nin beklentisi olan bir başka Türk yıldız adayı olan Yusuf Mert Tunç da benzer bir seçim yapmış ve bu sezonun devre arasında kulübü Varzim'e gitmişti. Yusuf'un bonservisinin yüzde 50'si hala Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral vakası! Portekiz kulüpleri onun için geldi

"GELECEK VADEDEN OYUNCU..."

İşte tüm bu gelişmeler ışığında 'deki hazineyi adeta bulan Portekizliler, U-19 liglerini yakından takip etmeye ve scout'larına detaylı raporlar yazdırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral vakası! Portekiz kulüpleri onun için geldi

Fanatik'te yer alan haberde sol ayaklı ve 1.92'lik Cenk'in de Portekizli scout'lar tarafından yakından izlendiği ve gelecek vadeden oyuncular listesine eklendiği belirtildi.

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Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral tehlikesi! Onun için geldiler
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