Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral tehlikesi! Onun için geldiler

Fenerbahçe yeni sezon için ekonomik şartların sağladığı imkanlarla yepyeni bir kadro kurmak isterken altyapı oyuncuları da gelecek adına umut veriyor.
MERİH DEMİRAL VE YUSUF ÖRNEĞİ
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de oynayan Merih Demiral da, buradan Portekiz'e transfer olmuş, Alcanenense ve Sporting Lizbon B takımında forma giymiş, bu yol Juventus'a kadar uzanmıştı.
Fenerbahçe'nin beklentisi olan bir başka Türk yıldız adayı olan Yusuf Mert Tunç da benzer bir seçim yapmış ve bu sezonun devre arasında Portekiz kulübü Varzim'e gitmişti. Yusuf'un bonservisinin yüzde 50'si hala Fenerbahçe'de...
"GELECEK VADEDEN OYUNCU..."
İşte tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'deki hazineyi adeta bulan Portekizliler, U-19 liglerini yakından takip etmeye ve scout'larına detaylı raporlar yazdırmaya devam ediyor.
Fanatik'te yer alan haberde sol ayaklı ve 1.92'lik Cenk'in de Portekizli scout'lar tarafından yakından izlendiği ve gelecek vadeden oyuncular listesine eklendiği belirtildi.