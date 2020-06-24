Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral tehlikesi! Onun için geldiler

Fenerbahçe'nin beklentisi olan bir başka Türk yıldız adayı olan Yusuf Mert Tunç da benzer bir seçim yapmış ve bu sezonun devre arasında Portekiz kulübü Varzim'e gitmişti. Yusuf'un bonservisinin yüzde 50'si hala Fenerbahçe'de...