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'ın yeğeni 'a geliyor

'ın eski futbolcusu ve sarı-kırmızılı ekipte bir dönem yardımcı hocalık yapmış olan , geri dönüyor. 'ın yerine göreve başlayacak olan Akman, bir de transfer yapacak. Yönetim, deneyimli futbol adamından altyapısında oynayan yeğeni 'ı da sarı-kırmızılı kulübe getirmesini istedi.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 16:16 ABONE OL
Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman Galatasaray'a geliyor

Galatasaray Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman'ı yardımcı hoca olarak göreve getirecek.

Takvim'de yer alan habere göre yıllarca camiaya hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi.

Bu sezon kupa dahil 19 maça çıkan 18 yaşındaki forvet 4 gol, 1 asist yaparken performansıyla göz doldurdu. Galatasaray yönetiminin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ali Akman için görüşmeler yaptığı ve Bursaspor'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.


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Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman Galatasaray'a geliyor
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