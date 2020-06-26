CANLI | Beşiktaş - Konyaspor

Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

29. haftanın açılış maçında Sergen Yalçın'ın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 4 iddiasını sürdürmek istiyor. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor ise küme düşme hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyet peşinde.

47 puanlı Beşiktaş ile 27 puanlı Konyaspor arasındaki müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak.

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ FUTBOLCU POZİTİF

Beşiktaş, dün yaptığı açıklamayla iki oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurdu. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic ve Jeremain Lens sakatlıkları yüzünden maç kadrosunda bulunmuyor.

EN FARKLI GALİBİYET...

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Süper Lig tarihinde Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybeden Beşiktaş, bu yenilgileri gol atamadığı iki karşılaşmada aynı skorlarla alırken; diğer 16 mücadelede rakip filelere toplam 45 gol gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor'un, son dört deplasman maçının üçü berabere bitti.

Bu sezon Süper Lig'de dokuz maç kaybeden Beşiktaş, aynı sezon içinde daha fazla yenilgiyi en son 2010/11'de almıştı. Cuma günü Süper Lig'de oynadığı son 21 iç saha maçını kaybetmeyen Beşiktaş, son yenilgisini Aralık 2009'da Bursaspor'dan aldı. Konyaspor'a karşı sahaya çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golleri Beşiktaş formasıyla Konyaspor filelerine göndermişti.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ilk kez üç maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Konyaspor'a geldiği Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Nejc Skubic. Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç maçı da kaybetmedi ve son iki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazandı.