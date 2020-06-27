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'nun görüntüsü olay oldu!

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadelede 2-1 geriye düşen sarı lacivertli takım, uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle karşılaşamadan 3 puanla ayrıldı. Son dakikada gelen goller sonrasında 'nun görüntüsü dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 21:03 Son Güncelleme: 27.6.2020 21:03 ABONE OL
Emre Belözoğlu'nun görüntüsü olay oldu!

Emre Belözoğlu'nun gözyaşları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının önüne geçti. 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler duraklama dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı 2 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekip ise avuçlarının içindeki puandan olarak küme düşmesi tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.

EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI!
Ozan Tufan'ın 90+5. dakikada attığı galibiyet golünün ardından Fenerbahçe'de büyük bir mutluluk yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.

İşte o anlar...





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Emre Belözoğlu'nun görüntüsü olay oldu!
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