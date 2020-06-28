Fatih Terim'den sakatlık açıklaması! Lemina, Falcao, Linnes...

Fatih Terim öncelikli olarak oyuncularına mücadeleleri için teşekkür ederken, şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak gibi bazı unsurlar olduğunu söylemiştim. Bugün hakikaten oyuncularımın ayaklarına, ellerine sağlık. Çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekirdi ama bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum. Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray'a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz."

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sakat futbolcuların son durumuna da değinen Terim, ''Lemina ilk yarı zaten, 'Hocam biraz oynayayım ama ayağım iyi değil, değişebilirim' dedi. Biz ona işaret edince yat dedik ama o da yatmadı, geçen haftaki Falcao gibi. Pozisyon da zaten olmuştu. Ayağı iyi durmuyor açıkçası. Lemina'nın durumu da pek iyi durmuyor açıkçası. Falcao oynar mı? Sağlık heyetimiz bakacak, bilmiyorum.'' dedi.

Norveçli sağ bek hakkında da bilgi veren deneyimli hoca, "Martin Linnes'in önemli bir durumunun olacağını düşünmüyorum. Sakatlıklara gelirsek, yumuşak doku zedelenmesi olursa, kendimizi analiz ederiz. Birinin ayağı kırılıyor, birinin üzerine kaleci düşmüş, düşünce bir şey olmuyor! Andone, Muslera'dan daha geç iyileşir."

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