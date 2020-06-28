Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'den sakatlık açıklaması! Lemina, Falcao, Linnes...

'den sakatlık açıklaması! Lemina, Falcao, Linnes...

'ın deneyimli teknik direktörü , 1-1 sona eren mücadelesini değerlendirdi. Terim, karşılaşmanın ardından, 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Gabonlu yıldız Lemina'nın son durumunu da açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 23:55 Son Güncelleme: 28.6.2020 23:56 ABONE OL
Fatih Terim'den sakatlık açıklaması! Lemina, Falcao, Linnes...

Fatih Terim öncelikli olarak oyuncularına mücadeleleri için teşekkür ederken, şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak gibi bazı unsurlar olduğunu söylemiştim. Bugün hakikaten oyuncularımın ayaklarına, ellerine sağlık. Çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekirdi ama bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum. Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray'a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz."

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sakat futbolcuların son durumuna da değinen Terim, ''Lemina ilk yarı zaten, 'Hocam biraz oynayayım ama ayağım iyi değil, değişebilirim' dedi. Biz ona işaret edince yat dedik ama o da yatmadı, geçen haftaki Falcao gibi. Pozisyon da zaten olmuştu. Ayağı iyi durmuyor açıkçası. Lemina'nın durumu da pek iyi durmuyor açıkçası. Falcao oynar mı? Sağlık heyetimiz bakacak, bilmiyorum.'' dedi.

Norveçli sağ bek hakkında da bilgi veren deneyimli hoca, "Martin Linnes'in önemli bir durumunun olacağını düşünmüyorum. Sakatlıklara gelirsek, yumuşak doku zedelenmesi olursa, kendimizi analiz ederiz. Birinin ayağı kırılıyor, birinin üzerine kaleci düşmüş, düşünce bir şey olmuyor! Andone, Muslera'dan daha geç iyileşir."

Galatasaray'da sakatlar kervanına Lemina da katıldı Başakşehir ile Galatasaray yenişemedi! Başakşehir 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU) Fatih Terim çok sinirlendi! Sahaya girdi...

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS SORULARI SON DAKİKA: YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı TIKLA ÖĞREN
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
SON DAKİKA HABER | İçişleri duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? YKS AYT süresince Pazar günü sokağa çıkma yasağı saatleri!
SON DAKİKA HABER - Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 27 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Son dakika... Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? YKS AYT ve YDT sınavları süresince nereler açık olacak?
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
Kadıköy'de maçın önüne geçen görüntü! Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu...
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Ahmet Tatlı ile küsmüştü!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den sakatlık açıklaması! Lemina, Falcao, Linnes...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA