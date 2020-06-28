Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yeni rotasını açıkladı!

'den ayrılan yeni rotasını açıkladı!

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımdan ödeme alamadığını bahane ederek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden , yeni rotasını açıkladı. Alman yıldız, sezon başında 'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılmıştı. İşte Kruse'nin sözleri...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 17:11 Son Güncelleme: 28.6.2020 17:13 ABONE OL
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yeni rotasını açıkladı!

Yaz döneminde 'ye transfer olan ve geçtiğimiz haftalarda olaylı bir şekilde sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran , 'a konuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yeni rotasını açıkladı!

ile yolları ayırmasında haklı olduğunu ifade eden Kruse, "Hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yeni rotasını açıkladı!

YENİ ROTA BUNDESLIGA!
Transferde yeni rotasının Bundesliga olduğunu dile getiren Alman yıldız, "Paranın benim için artık önemi yok. Neredeyse tüm Bundesliga takımlarına maddi olarak uyacağıma inanıyorum. Geri dönmek istiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yeni rotasını açıkladı!

WERDER BREMEN İDDİALARINA YANIT
'e geri döneceği şeklinde çıkan iddialar hakkında ise 32 yaşındaki futbolcu, "Şu an için olur, olmaz diyemem. Çok büyük bir ihtimal değil ama 'Giderim' veya 'Gitmem' gibi bir şey söyleyemem. Werder Bremen'de bana her zaman doğru rolü verdiler. Ancak, teknik direktör Florian Kohfeldt'in biraz kibirli olduğunu düşünüyordum. Çünkü, bu iş için en doğru kişinin kendisi olduğunu söylerdi. Bu işi yapıyorsan, kendine biraz güvenin olacak. Kendine güvenmiyorsan, bu işi yapamazsın ve takım da sana inanmaz. Fakat, bana her zaman dürüst bir şekilde yaklaştı. Kohfeldt, her zaman açık fikirli bir teknik direktördü. İşe başladığında her şeyi bilmiyordu. Oyunculardan öneriler ve tavsiyeler alırdı. Hiçbir zaman reddetmezdi" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yeni rotasını açıkladı!

TESİSLERDE VİDEO PAYLAŞMIŞTI
'ya geri dönen , geçtiğimiz günlerde ülkesinin köklü kulüplerinden Stuttgart'ın tesislerine girerken video paylaşmıştı. Almanya İkinci Ligi'nde 2. sırada yer alan Stuttgart, bulunduğu pozisyonu kaybetmemesi durumunda yeniden Bundesliga'ya çıkacak.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yeni rotasını açıkladı!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse yeni rotasını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA