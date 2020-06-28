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'a transferde talih kuşu!

Gelecek sezon yine şampiyonluk yarışında yer almak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarına şimdiden başladı. Sözleşmesi bitecek futbolcularla birlikte takıma kiralık olarak birçok ismi kazandırması beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan gidecek isimlerde merak konusu oldu. Transferde kaynak oluşturmak isteyen Cimbom'un iki yıldızının takımdan ayrılması bekleniyor. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 19:14 Son Güncelleme: 28.6.2020 19:17 ABONE OL
Galatasaray'a transferde talih kuşu!

'da bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda için Fransa'dan iddialı bir haber geldi. France Football, Faslı oyuncunun peşine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'ın düştüğünü yazdı.

Galatasaray'a transferde talih kuşu!

HEM MAICON HEM BELHANDA!

'dan kiraladıkları Maicon'un bonservisini almak için sarı-kırmızılı kulüple görüştüğü belirtilen Arap kulübünün, bu sırada Belhanda için de temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transferde talih kuşu!

GOMIS'İN TAKIMI DA İSTEDİ

Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan tecrübeli oyuncunun adı daha önce de Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal ile de anılmıştı.

Galatasaray'a transferde talih kuşu!

'ın, Belhanda'nın bonservisi için 7 milyon euroluk bir bedel talep ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray'a transferde talih kuşu!

ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda, bu sezon 27 maçta oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Galatasaray'a transferde talih kuşu!
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