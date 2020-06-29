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'da şok ayrılık! ...

'da çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan 'da ayrılık rüzgarları esiyor. Bu yılın Ocak ayında göreve başlayan 'in şampiyonluğa ulaşamaması halinde gönderileceği söyleniyor.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 17:28 ABONE OL
Barcelona'da şok ayrılık! Quique Setien...

Geçtiğimiz ocak ayında takımın başına geçen Quique Setien'in Barcelona macerası kısa sürüyor. Goal'ün İspanya edisyonunda yer alan habere göre Barça yönetimi, yaşanan puan kayıplarının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Ernesto Valverde'nin yerine gelmişti ancak şampiyonluk yarışında geri kalınması Katalanları rahatsız etti. Öte yandan Setien'in oyuncularla anlaşamadığı da iddia ediliyor.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ Mİ?
Bu arada Quique Setien'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali üzerine İspanyol basını yerine gelecek ismin kulübün sembol ismi Xavi Hernandez olabileceğini iddia etti. Daha önce Barça'dan gelen antrenörlük teklifini hazır olmadığı gerekçesiyle reddeden Xavi'nin şimdilerde eski kulübünün başına geçmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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Barcelona'da şok ayrılık! Quique Setien...
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