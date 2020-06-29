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'ın gündemindeydi! Bakayoko'dan açıklaması...

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Lemina ve Seri'nin önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı belli değil. Transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray, 'den Bakayoko'yu gündemine aldı. Yıldız isimden transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 14:35 Son Güncelleme: 29.6.2020 14:37 ABONE OL
Galatasaray'ın gündemindeydi! Bakayoko'dan transfer açıklaması...

Fransız ekibi Monaco'da geçirdiği kiralık sezonun ardından İngiliz kulübü Chelsea'ye dönen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Maviler'le 2 yıl daha kontratı bulunan Fransız orta saha oyuncusu için devreye giren takımlardan biri de Paris Saint-Germain'di...

25 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu Bakayoko hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı. Le 10 Sport'ta yer alan habere Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, eski takımı Milan'ın ilgisine sıcak baktığı kaydedildi. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisi de paylaşıldı.

Kariyerine Rennes altyapısında başlayan Bakayoko, 2014 yılında Monaco'ya transfer olmuştu. Başarılı futbolcu, 2017 yılında 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutarken, İngiliz ekibi tarafından 2018'de Milan'a, 2019'da ise Monaco'ya kiralandı.

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Galatasaray'ın gündemindeydi! Bakayoko'dan transfer açıklaması...
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