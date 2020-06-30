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Pandemi dönüşü sakata geldiler

Corona virüsü sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de 3 haftalık dilim geriden kalırken, 4 büyüklerde birçok isim sakatlandı. Galatasaray ise sakatlıktan en çok başı ağrıyan takım oldu.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Pandemi dönüşü sakata geldiler

Pandemi yüzünden lige verilen ara sonrası takımlarda görülen en büyük değişim verilen sakatlıkların sayısının artması oldu. Özellikle dört büyük ekipte çok sayıda sakatlık yaşanmaya başladı. Sakatlıktan en fazla etkilenen takım ise Galatasaray oldu. Brezilyalı stoperi Marcao'nun lig başmadan sakatlanmasıyla sarsılan sarı-kırmızılılar sırasıyla Rize maçında Muslera ve Andone, Gaziantep karşısında Falcao, son Başakşehir mücadelesinde de Linnes ile Lemina'yı sakatlığa kurban verdi.

HER TAKIMI VURDU
Sakatlık sorunu Galatasaray gibi diğer ekipleri de vurdu. Beşiktaş'ta Lens, Boateng, Vida ve Ljajic pandemi sonrası sakatlanırken, Fenerbahçe'de Falette, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz, Trabzonspor'da ise Nwakaeme ve Ekuban aynı akıbetten kurtulamadı.



UZMANINA SORDUK

BAŞAK ÇAĞLA ARSLAN UZMAN FİZYOTERAPİST
Planlı olunmalı
Elbette yaşanılan bu durum pandemi sürecinde antrenmanların yetersiz olmasından dolayı ortaya çıkan bir olay. Futbolculardan yetersiz antrenmanlar sonrasında maça yönelik performans ortaya çıkarmalarını beklediğimizde bu tür sakatlanmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Spora dönüş planlı ve ilerleyici olmalı. Bu gördüğümüz tablo doğru adımlar atılmadığının bir yansıması olarak yorumlanabilir. Sporcuların antrenmanlarını yaparken kontrollü olması, sahaya çıktıklarında da pandemi öncesinde olduğu gibi kendilerine hocaları tarafından fazlaca yüklenilmemesi gerekmekte. Bunu yapmazsanız sakatlanmaların olması çok doğal. Benzer bir durum Almanya Bundesliga'da da oldu ve ligde sakatlanma sayıları pandemi öncesine göre artış gösterdi. Oyuncu sağlığı konusunda ince elenip, sık dokunulması gerekilen bir dönemdeyiz.

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Pandemi dönüşü sakata geldiler
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