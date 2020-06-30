Abdulkadir Bitigen ligi dizayn etmiş

2013 yılında Süper Lig'e yükselen, geçen yıl sadece 5 maçta hakem olarak görev alan Abdulkadir Bitigen, bu sezon en kritik karşılaşmalarda başroldeydi... 2011 yılında Göksel Gümüşdağ'ın TFF Başkanvekili olmasıyla MHK üyeliğine getirilen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmada TFF'nin ihraç ettiği 98 kişiden oluşan gözlemci kadrosunun içerisinde yer alan eski hakem Galip Bitigen'in oğlu olan Abdulkadir Bitigen, görev aldığı maçlarda dört büyüklerin tam 25 puanını gasp etti. Başakşehir ise onun yönettiği karşılaşmalarda sadece 2 puan kaybetti. G.Saray- Beşiktaş, Başakşehir-Beşiktaş maçlarında orta hakem, F.Bahçe-G.Saray, Beşiktaş-Sivas, G.Saray-Başakşehir, Başakşehir-Trabzon karşılaşmalarında ise VAR hakemiydi. Görev aldığı müsabakalarda hep ilkleri yaşattı. Galatasaray'ın, ligin 12. haftasında Başakşehir'e kaybedip 41 maçlık iç saha yenilmezliğini sona erdirdiği tartışılan maçta da Bitigen VAR odasındaydı.



TRABZON-A.GÜCÜ MAÇININ DAKİKA DAKİKA RÖNTGENİ

DK.5- Pereira'nın bileğine basan Rodrigues'e kart çıkmadı.

DK.11- Sörloth'u iki rakibi faul yaparak durdurmasına karşın, faul atışını rakibe verdi.

DK.13- Omzundan çekilerek düşürülen Guilherme'ye faul vermek yerine, elle oynama dedi.

DK.20- Abdülkadir Ömür'ün kafasına tekme atan Atilla Turan'a kart göstermedi.

DK.42- Sosa'nın bileğine basan Faty'ye kart çıkmadı.

DK.45+3 A.Ömür'e yapılan faule sarı kart vermedi, devamında rakibine müdahalesi olmayan Ömür'e sarı kart gösterdi.

DK.49- Abdülkadir Ömür'ün nizami bir biçimde kazandığı topa faul kararı verdi.

DK.50- Guilherme'ye yapılan faulü avantaja bıraktı, kart itirazı yapan Pereira'ya sarı verip cezalı duruma düşürdü.

DK.56- Ceza sahası içinde rakibi tarafından çekilerek düşürülen Bilal Başacıkoğlu'na penaltı kararı vermedi.

DK.60- Top eline çarpan Pereira'nın pozisyonuna penaltı kararı verdi. İtiraz eden Sosa'ya sarıyı çıkardı.

DK.82- Abdülkadir Ömür'e çift ayağıyla müdahale eden Orgill'e direkt kırmızı kart vermek yerine sarı kart gösterdi.

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