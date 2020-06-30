Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdulkadir Bitigen ligi dizayn etmiş

Abdulkadir Bitigen ligi dizayn etmiş

Skandal hakem Abdulkadir Bitigen kararlarıyla zirve yarışını şekillendirdi. Sezonun en kritik karşılaşmalarında görev alan 37 yaşındaki hakemin yönetiminde 'Dört Büyük' takım toplam 25 puan kaybederken ise sadece 2 puan yitirdi.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Abdulkadir Bitigen ligi dizayn etmiş

2013 yılında Süper Lig'e yükselen, geçen yıl sadece 5 maçta hakem olarak görev alan Abdulkadir Bitigen, bu sezon en kritik karşılaşmalarda başroldeydi... 2011 yılında Göksel Gümüşdağ'ın TFF Başkanvekili olmasıyla MHK üyeliğine getirilen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmada TFF'nin ihraç ettiği 98 kişiden oluşan gözlemci kadrosunun içerisinde yer alan eski hakem Galip Bitigen'in oğlu olan Abdulkadir Bitigen, görev aldığı maçlarda dört büyüklerin tam 25 puanını gasp etti. Başakşehir ise onun yönettiği karşılaşmalarda sadece 2 puan kaybetti. G.Saray- Beşiktaş, Başakşehir-Beşiktaş maçlarında orta hakem, F.Bahçe-G.Saray, Beşiktaş-Sivas, G.Saray-Başakşehir, Başakşehir-Trabzon karşılaşmalarında ise VAR hakemiydi. Görev aldığı müsabakalarda hep ilkleri yaşattı. Galatasaray'ın, ligin 12. haftasında Başakşehir'e kaybedip 41 maçlık iç saha yenilmezliğini sona erdirdiği tartışılan maçta da Bitigen VAR odasındaydı.

TRABZON-A.GÜCÜ MAÇININ DAKİKA DAKİKA RÖNTGENİ
DK.5- Pereira'nın bileğine basan Rodrigues'e kart çıkmadı.
DK.11- Sörloth'u iki rakibi faul yaparak durdurmasına karşın, faul atışını rakibe verdi.
DK.13- Omzundan çekilerek düşürülen Guilherme'ye faul vermek yerine, elle oynama dedi.
DK.20- Abdülkadir Ömür'ün kafasına tekme atan Atilla Turan'a kart göstermedi.
DK.42- Sosa'nın bileğine basan Faty'ye kart çıkmadı.
DK.45+3 A.Ömür'e yapılan faule sarı kart vermedi, devamında rakibine müdahalesi olmayan Ömür'e sarı kart gösterdi.
DK.49- Abdülkadir Ömür'ün nizami bir biçimde kazandığı topa faul kararı verdi.
DK.50- Guilherme'ye yapılan faulü avantaja bıraktı, kart itirazı yapan Pereira'ya sarı verip cezalı duruma düşürdü.
DK.56- Ceza sahası içinde rakibi tarafından çekilerek düşürülen Bilal Başacıkoğlu'na penaltı kararı vermedi.
DK.60- Top eline çarpan Pereira'nın pozisyonuna penaltı kararı verdi. İtiraz eden Sosa'ya sarıyı çıkardı.
DK.82- Abdülkadir Ömür'e çift ayağıyla müdahale eden Orgill'e direkt kırmızı kart vermek yerine sarı kart gösterdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'de güncel puan durumu! (29. hafta)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Survivor'ın en çok konuşulan ikilisi için Acun Ilıcalı'dan ses kaydı açıklaması! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kaydı gündeme bomba gibi düştü
Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarındaki o detay bugün belli olacak! "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve..."
Bu hafta Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da dün akşam 29 Haziran eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
İrem Derici: Boy boy çocuklarımız olacak
Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!
Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 4-5 Temmuz 2020 Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!
Çürük diş sorununu ortadan kaldıran besin...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdulkadir Bitigen ligi dizayn etmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA