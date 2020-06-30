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'den 2. ve 3. Lig için flaş karar!

, kulüplerden gelen talebi değerlendirerek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca, Liglerinin de oynatılmamasına karar verildiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 20:21 Son Güncelleme: 30.6.2020 20:33 ABONE OL
TFF'den 2. ve 3. Lig için flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi.

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Riva'da bugün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı düzenledi.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bıraktı. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi.

TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. TFF ayrıca, "Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

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TFF'den 2. ve 3. Lig için flaş karar!
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