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Bir söz verdim dönemem

’ın ardından 25 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler nabız yokladı. Sezon sonu serbest kalacak olan Kılınç için ’dan , ’dan ve Leganes de teklifleriyle kapıyı çaldı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
Bir söz verdim dönemem

Maddi olarak şartlar daha iyi olsa da Kılınç bu 4 takımı reddeti ve Galatasaray'ı seçti

Mert Hakan Yandaş'ı G.Saray'ın elinden kapan F.Bahçe, sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Emre Kılınç için de girişimde bulundu. Emre maddi olarak daha cazip teklif almasına rağmen "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim'' dedi ve olumsuz cevap verdi. Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe dışında Avrupa'dan gelen 3 ciddi teklifi de reddetti.

İtalya'dan Fiorentina, İspanya'dan Celta Vigo ve Leganes'in kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, tercihini bir kez daha Galatasaray'dan yana kullandı. Bu sezon 8 gol atıp 6 kez de asistle Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre, Fatih Terim'in yeni sezonda en önemli hücum silahı olacak.

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