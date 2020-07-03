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Bjelica'dan açıklaması! "Son 1 aydır görüşmüyoruz"

Uzun süre 'nin gündeminde yer alan deneyimli teknik adam Bjelica, sarı-lacivertli takımla görüştüklerini ancak son 1 ayda herhangi bir temasları olmadığını dile getirdi. Birçok teklif aldığını ifade eden Hırvat hoca, "Kendimi geliştirebileceğim bir kulübe gitmek istiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 21:08 ABONE OL
Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! Son 1 aydır görüşmüyoruz

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 4 aylık bir çalışma sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica'nın ismi gündeme gelmişti.

Sarı-lacivertli ekipte uzun bir süre gündemin ilk sırasında yer alan Bjelica, flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile görüşmelerin son 1 ayda durduğunu ifade eden Hırvat teknik adam, "Betis ile görüşmedim, Fenerbahçe ile ise ciddi görüşmelerimiz oldu. Önemli ilerleme kaydetmiştik ancak son 1 ayda durdu. Şimdi bana çok teklif var, kulüp ismi vermeyeceğim" dedi.

Birçok ülkeden kendisine teklif olduğunu söyleyen Nenad Bjelica, "5 büyük ligden ve Türkiye'den isteyenler var. Bazı doğu takımlarından da teklifler geliyor. Ne olacağını yavaş yavaş göreceğiz. Her şey para değil, Arap ülkelerinden de teklifler geldi ancak ben kendimi geliştireceğim bir kulübe gitmek istiyorum. Aynı zamanda ailem de iyi hissetmeli" ifadelerini kullandı.

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Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "Son 1 aydır görüşmüyoruz"
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