Fenerbahçe ile Başakşehir Juninho Bacuna'yı istiyor!

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir ve Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna'nın transferinde karşı karşıya geldiler. Oyuuncu yeniş sezonda Türkiye'de forma giyebilir.

Voetbal International, Bacuna'ya Belçika'dan Club Brugge'ün yanı sıra Yunanistan ve Rusya'dan da taliplerin olduğunu ancak Başakşehir ile Fenerbahçe'nin istediği oyuncunun, yeni sezonda rotasının Türkiye olacağını iddia etti.

2018'de Huddersfield tarafından 2.5 milyon euro'ya Groningen'den transfer edilen oyuncu, takımının küme düşmesi nedeniyle bu sezon mücadele ettiği Championship'te 36 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Merkez orta sahanın başarılı performansına rağmen Huddersfield, Championship'ten de düşme tehlikesi yaşıyor.

22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi opsiyonuyla birlikte 2021'de bitecek olmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

JUNINHO BACUNA KİMDİR?

Hollanda asıllı Curaçao'lu Juninho Bacuna, 7 Ağustos 1997 yılında Groningen'de doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı.

Daha sonra Groningen'de üst takımlarda oynamaya başladı ve 1 Temmuz 2018 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'a transfer oldu. Milli takımda 4 karşılaşmada oynadı. Merkez orta saha ve on numara olarak görev alabiliyor. (Fotomaç)

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