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Altınordu'dan 'yi kadrosuna kattı!

'in şampiyonluk adaylarından , Altınordu'nun genç kalecisi 'yi kadrosuna kattı. Genç kaleci, takımıyla vedalaştı.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 14:17 Son Güncelleme: 3.7.2020 14:23 ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yetiştirdiği bir kaleciyi daha Süper Lig'e gönderdi. Daha önce Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a veren Altınordu, Erce Kardeşler'in ardından 19 yaşındaki Muhammet Taha Tepe'yi de Trabzonspor'a gönderdi.

Altınordu'nun bu transferden yetiştirme bedeli dahil olmak üzere 2 milyon 300 bin TL bonservis bedeli kazanacağı öğrenildi. 12 yaşındayken geldiği kırmızı-lacivertli ekipte her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan, geçen sezonu Niğde Anadolu FK'da geçiren 2001 doğumlu genç kaleci, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştı. Kulüp başkanı Özkan, Muhammet Taha Tepe için "Sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı" ifadelerini kullandı.

MUHAMMET TAHA TEPE KİMDİR?
Futbola Sapanca Akademispor'da başlayan Muhammet Taha Tepe, Sakaryaspor altyapısında oynadıktan sonra 2014'te Altınordu altyapısına transfer oldu. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2017'de profesyonel olan genç file bekçisi, A takımda forma şansı bulamadı.

Niğde Anadolu FK formasıyla 2. Lig'de 25 maça çıkan Taha, Türkiye Kupası'nda Niğde'de oynanan Antalyaspor maçındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında görev alan genç eldiven toplam 22 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

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Trabzonspor Altınordu'dan Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattı!
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