Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! "İtalya ve İngiltere'den..."

'in menajeri açıkladı! " ve 'den..."

'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı Kosovali golcü gösterdiği performansla Avrupa'da birçok dev kulübün radarına girmişti. ile arasında oynanan maçtaki oyunuyla 'den de birçok kulübün ilgilisini çeken Kosovalı golcünün geleceği ile ilgili menajeri konuştu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 19:01 Son Güncelleme: 3.7.2020 19:04 ABONE OL
Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...

'de gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı... Sarı lacivertliler, henüz ligin bitmemesine rağmen transfer için kolları sıvadı.

Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...

Sezonun sonuna ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olacağı ifade edilirken, gelecek - gidecek oyunculara tecrübeli ismin onay vereceği aktarıldı.

Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...

Bu bağlamda ayrılma ihtimali olan isimlerden birinin de olduğu dile getiriliyor.

Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...

RESMİ TEKLİF YAPILDI

ve 'deki kulüplerin için 'ye resmi tekliflerini ilettiği ortaya çıktı.

Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...

Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar transfer süreci ile ilgili açıklamada bulundu.

Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...

"TEKLİFLER VAR"

Canatar, şöyle konuştu:

"Vedat'ın transferi ile ilgili ve 'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda kulüp isimlerini açıklayamıyorum.

Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...

Benim bilgim dışında 'ye yapılan olası tekliflerden varsa benim bilgim yok. Gelen teklifler ile ilgili tasarruf Fenerbahçe Spor Kulübüne aittir."

Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...

ALİ KOÇ GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İlgilenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Ben Vedat'ın gitmesini şahsen istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. (Ajansspor)

Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...
Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! İtalya ve İngiltere'den...
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Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! "İtalya ve İngiltere'den..."
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