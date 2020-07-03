Vedat Muriç'in menajeri açıkladı! "İtalya ve İngiltere'den..."

Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı... Sarı lacivertliler, henüz ligin bitmemesine rağmen transfer için kolları sıvadı.
Sezonun sonuna ermesiyle beraber Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olacağı ifade edilirken, gelecek - gidecek oyunculara tecrübeli ismin onay vereceği aktarıldı.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
İtalya ve İngiltere'deki kulüplerin Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini ilettiği ortaya çıktı.
Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar transfer süreci ile ilgili açıklamada bulundu.
Benim bilgim dışında Fenerbahçe'ye yapılan olası tekliflerden varsa benim bilgim yok. Gelen teklifler ile ilgili tasarruf Fenerbahçe Spor Kulübüne aittir."
ALİ KOÇ GİTMESİNİ İSTEMİYOR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İlgilenenler var. Her oyuncunun bir değeri vardır. Ben Vedat'ın gitmesini şahsen istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. (Ajansspor)