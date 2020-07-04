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'den ayrılan Isla'ya Panathinaikos talip oldu

'den ayrılan Şilili futbolcu Mauricio Isla için ekibi devreye girdi. Tecrübeli futbolcu için Panathinaikos nabız yoklamaya başladı. Yunan ekibinden Isla ile ilgili resmi açıklamada geldi.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:52 Son Güncelleme: 4.7.2020 18:59 ABONE OL
Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya Panathinaikos talip oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Mauricio Isla için Yunan ekibi Panathinaikos'un hedefinde.

Panathinaikos Sportif Direktörü Xavi Roca, Şilili futbolcu hakkında konuşurken "Transferde kulübün mali yapısı nedeniyle çok hareketli olamayacağız. Bonservisle transfer yapma konusunda imkanlarımız yok. Mauricio Isla ise bu şartlarla birlikte her kulübün kadrosunda görmek isteyeceği bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

"YİNE DE TEKLİF YAPACAĞIZ"

Roca, "Bütçe konusunda bir limitimiz var ve sıkı sıkıya bu limite bağlı kalmak zorundayız. Yine de teklifimizi yapacağız ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

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Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya Panathinaikos talip oldu
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