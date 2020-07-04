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Fenerbahçe’nin transfer listesindeki kimdir ve kaç yaşında? Ravil Tagir nereli?

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun formasını giyen , gösterdiği performans ile birçok kulübü peşine taktı. Ümit Milli Takımında formasın giyen Tagir ile Fenerbahçe’nin de yakından ilgilendiği iddia ediliyor. Bu sezon 15 maça çıkan Ravil Tagir ile ilgili birçok soru da cevabını arıyor. Peki, Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Ravil Tagir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 4.7.2020 10:10 ABONE OL
Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Ravil Tagir kimdir ve kaç yaşında? Ravil Tagir nereli?

Ravil Tagir, TFF 1. Ligde bu sezon gösterdiği performans ile birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Altınordu forması ile 15 maça çıkan Tagir, Ümit Milli Takımında formasını terletti. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ravil Tagir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte genç yıldız ile ilgili merak edilenler!

RAVİL TAGİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ravil Tagir 6 Mayıs 203 Cambul/Kazakistan doğumlu. 2016 yılında Altınordu alt yapısında Türkiye'ye gelen Ravil 3 sezondur değişik alt yaş gruplarında forma giydi.

Altınordu alt yapısında U14, U5, U16 ve U17 formalarını terleten Ravil aynı zamanda şimdilik milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmış durumda.

Kazakistan asıllı futbolcu bugüne dek U15, U16, U17 ve U21 olmak üzere 19 kez Türkiye Milli Takım formalarını giydi.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 15 maça çıkan 16 yaşındaki futbolcunun Altınordu ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Ravil Tagir kimdir ve kaç yaşında? Ravil Tagir nereli?
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