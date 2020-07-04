Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Ravil Tagir kimdir ve kaç yaşında? Ravil Tagir nereli?

Ravil Tagir, TFF 1. Ligde bu sezon gösterdiği performans ile birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Altınordu forması ile 15 maça çıkan Tagir, Ümit Milli Takımında formasını terletti. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ravil Tagir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte genç yıldız ile ilgili merak edilenler!

RAVİL TAGİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ravil Tagir 6 Mayıs 203 Cambul/Kazakistan doğumlu. 2016 yılında Altınordu alt yapısında Türkiye'ye gelen Ravil 3 sezondur değişik alt yaş gruplarında forma giydi.