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'da corona sonuçları negatif!

'in 30. haftasında evinde 'u ağırlayacak olan 'da, karşılaşma öncesi corona testleri yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sonuçlarda pozitif vakaya rastlanmadı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 12:34 ABONE OL
Galatasaray'da corona sonuçları negatif!

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray'da corona sonuçları negatif!
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