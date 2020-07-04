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'dan 'a veda paylaşımı!

'da 1 sezon kiralık oynayan ardından ise Everton'dan Monaco'nun yolunu tutan devre arası döneminde tekrar sarı kırmızılı takıma katıldı ancak sezon bitmeden dönmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 21:07 Son Güncelleme: 4.7.2020 21:09 ABONE OL
Onyekuru'dan Galatasaray'a veda paylaşımı!
Galatasaray'da 1 sezon kiralık oynayan ardından ise Everton'dan Monaco'nun yolunu tutan Onyekuru devre arası transfer döneminde tekrar sarı kırmızılı takıma katıldı ancak sezon bitmeden dönmek zorunda kaldı. Monaco'nun sezonun bitmesini beklemeden dönmesini istediği Onyekuru, Galatasaray idmanında buruk bir vedaya imza attı. Nijeryalı kanat, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra sosyal medya hesabından da Cimbom'a veda etti.

İşte o paylaşım

 Fatih Terim'den Henry Onyekuru paylaşımı! Galatasaray Onyekuru için FIFA'ya gidiyor! Onyekuru veda için Galatasaray idmanında!

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Onyekuru'dan Galatasaray'a veda paylaşımı!
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