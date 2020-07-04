Onyekuru'dan Galatasaray'a veda paylaşımı!

Galatasaray'da 1 sezon kiralık oynayan ardından ise Everton'dan Monaco'nun yolunu tutan Onyekuru devre arası transfer döneminde tekrar sarı kırmızılı takıma katıldı ancak sezon bitmeden dönmek zorunda kaldı.
Giriş Tarihi: 4.7.2020 21:07Son Güncelleme: 4.7.2020 21:09ABONE OL
Galatasaray'da 1 sezon kiralık oynayan ardından ise Everton'dan Monaco'nun yolunu tutan Onyekuru devre arası transfer döneminde tekrar sarı kırmızılı takıma katıldı ancak sezon bitmeden dönmek zorunda kaldı. Monaco'nun sezonun bitmesini beklemeden dönmesini istediği Onyekuru, Galatasaray idmanında buruk bir vedaya imza attı. Nijeryalı kanat, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra sosyal medya hesabından da Cimbom'a veda etti.