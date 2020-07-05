Monaco'nun acı planı!

Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru'yu kaybeden G.Saray'da krizin perde arkasını SABAH Spor aralıyor. İşte Onyekuru'nun sezon bitmeden Monaco'ya dönmesinin nedeni...



13 Ocak'ta SABAH'ın manşetine taşıdığı Yunus Akgün'ün Cercle Brugge'e transferi, G.Saray'ın 4 milyon euro istemesi yüzünden gerçekleşmedi. Monaco'nun ikinci takımı olan Cercle Brugge 2 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif sunsa da kabul görmedi.



Sarı-kırmızılılar, Yunus'u sezonun ikinci yarısında hiç oynatmadı. Onyekuru için ocak ayında yatması gereken 750 bin euro kiralama bedeli de bir türlü ödenmedi. Yunus için G.Saray'ın çıkardığı zorluğu unutmayan Monaco, rövanşı Onyekuru ile aldı. Yeni sezon kampına çağrılan Nijeryalı'nın kiralık sözleşmesi 1 ay uzatılmadı.