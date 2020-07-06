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'ı 7 yıl sonra yendi

'in 30. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Ateş hattından çıkmak isteyen sarı-kırmızılı takım ile üst sıralara tırmanma mücadelesi veren siyah-beyazlı ekibin mücadelesinde kazanan ev sahibi oldu. Müsabakadan 3-1 galip ayrılan Kayserispor puanını 31 yaparken, Beşiktaş ise 50 puanda kaldı. Öte yandan Kayserispor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 7 yıl sonra mağlup etti.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 20:00 Son Güncelleme: 6.7.2020 23:39 ABONE OL
Kayserispor Beşiktaş'ı 7 yıl sonra yendi

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu.

Ligde son 2 maçını kazanan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş 50 puanda kalırken, Kayserispor ise 31 puana yükseldi. Kayserispor'un gollerini Hasan Hüseyin (2) ve Kravets atarken, Kartal'ın tek sayısı Atiba'dan geldi.

Öte yandan Kayserispor, Beşiktaş'ı 11 maç sonra yendi. Kayseri ekibi, Süper Lig'de son olarak 2013 yılında kazanmıştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

1. dakikada Kravets'in ceza yayı civarından etkili vuruşunda üst direğe çarpan top, auta çıktı.

22. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Diaby'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

28. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Hutchinson'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Altı pasa düşen meşin yuvarlağı Kayserispor savunması tehlikeli bölgeden uaklaştırdı.

34. dakikada sağdan son çizgiye inen Gökhan Gönül, topu müsait durumdaki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

42. dakikada sağdan son çizgiye inen Diaby'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çeldi.

Maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

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İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

51'inci dakikada ceza sahası dışında Beşiktaşlı Rıdvan'dan topu kapan Cenk, ceza sahası içinde bulunan Hasan Hüseyin'e pas verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin'in çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

57'nci dakikada Atiba'nın ara pasında ceza sahasına giren Diaby'in şutunu kaleci Lung ayakları ile çeldi.

71'inci dakikada geriden atılan uzun pasa hareketlenen Kravets sağ taraftan ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kravets'in şutunda kaleci Ersin topu çeldi ve Kravets'e çarpan top auta gitti.

74'üncü dakikada sağ çaprazdan içeri yerden orta kesen Boateng'in pasında topla buluşan Atiba'nın şutu ağlarla buluştu: 1-1.

83'üncü dakikada sol kanattan Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruş ağlarla buluştu: 2-1.

86'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kravets, topla ceza sahası içine girerek meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Kayserispor Beşiktaş'ı 7 yıl sonra yendi
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