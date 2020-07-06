Berna Gözbaşı: Türkiye mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor

Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ligde kalma umutlarını artırdı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. Bize inanın Süper Lig'de kalacağız diye. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor." ifadelerini kullandı.