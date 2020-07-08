CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan bordo-mavili takım, sahadan 3 puanla ayrılarak Başakşehir'le arasındaki farkı korumayı hedefliyor. Hüseyin Çimşir'in öğrencileri 61 puanla 2. sırada yer alırken, Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise 37 puanla 10. durumda.

Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalıyor ve maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Eren, Veysel, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Mukairu, Blanco.

15 MAÇTIR KAYBETMİYOR...

Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla aldı. 205 gündür yenilmeyen Trabzonspor, Antalyaspor karşısında da bu unvanını korumanın peşinde.

TRABZONSPOR ÜSTÜN...

Trabzonspor ile Antalyaspor, daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan maçlarda bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer 87 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.