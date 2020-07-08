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'in 31. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. 'in galibiyeti sonrası zirvenin 5 puan gerisinde kalan bordo-mavili ekipte, tek hedef 3 puan. temsilcisi kazanarak lideri takibini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor'un 61, kırmızı-beyazlı takımın ise 37 puanı bulunuyor. Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:35 Son Güncelleme: 8.7.2020 18:46 ABONE OL
CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan bordo-mavili takım, sahadan 3 puanla ayrılarak Başakşehir'le arasındaki farkı korumayı hedefliyor. Hüseyin Çimşir'in öğrencileri 61 puanla 2. sırada yer alırken, Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise 37 puanla 10. durumda.

Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalıyor ve maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Eren, Veysel, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Mukairu, Blanco.

15 MAÇTIR KAYBETMİYOR...

Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019'da Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla aldı. 205 gündür yenilmeyen Trabzonspor, Antalyaspor karşısında da bu unvanını korumanın peşinde.

TRABZONSPOR ÜSTÜN...

Trabzonspor ile Antalyaspor, daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan maçlarda bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer 87 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.

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CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor
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