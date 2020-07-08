Erman Toroğlu'ndan Sörloth'a övgü!
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Antalyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Sörloth sağ, sol çizgiye iniyor. Adamı o kadar yordu ki Trabzonspor, helal olsun sezonu sakatlanmadan bitiriyor. Sörloth kenara inip ne yapsın, sen kenarlardan Sörloth'a getireceksin. Sezonu Sörloth inanılmaz oynadı." ifadelerini kullandı.