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: Pes etmeyeceğiz

ile oynanan ve biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. , "Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz. Pandemiden sonra içerde oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık, Antalyaspor karşısında da böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 21:40 Son Güncelleme: 8.7.2020 22:03 ABONE OL
Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Antalyaspor karşısında aldıkları 2-2'lik beraberliğin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"YARIŞ DEVAM EDİYOR"

Şampiyonluk yarışında pes etmeyeceklerini ifade eden Cimşir, "Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz. Pandemiden sonra içerde oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık, Antalyaspor karşısında da böyle oldu. Antalyaspor'un orta sahası dinamik, bize sorun çıkarttı. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var, bu maçı kazanmamız gerekiyor. Üç maç kaldı ve üç maç içerisinde yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor evinde Antalyaspor ile berabere kaldı

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Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz
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