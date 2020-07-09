Beşiktaş'ta iki şok sakatlık! Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu siyah-beyazlıların, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladığı maçın 9. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan golcü futbolcu teknik heyete değişiklik işareti yaptı. Oyundan alınan Burak Yılmaz yerini Güven Yalçın'a bırakırken, kaptanlık pazubandını Atiba Hutchinson'a verdi.



GÖKHAN GÖNÜL DE SAKATLANDI!

Beşiktaş'ta bir diğer zorunlu değişiklik ise 37. dakikada yaşandı. Sakatlık geçiren Gökhan Gönül yerine Boateng oyuna girdi. Bu sakatlığın ardından sağ beke Lens geçti.

Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI