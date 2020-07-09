Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta iki şok sakatlık! Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül...

'ta iki şok sakatlık! ve ...

'in 31. haftasında , sahasında 'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan siyah beyazlı ekipte karşılaşmanın henüz başlarında ve ilk yarının sonlarına doğru iki şok sakatlık yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 21:29 Son Güncelleme: 9.7.2020 21:54 ABONE OL
Beşiktaş'ta iki şok sakatlık! Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu siyah-beyazlıların, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladığı maçın 9. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kendini yere bırakan golcü futbolcu teknik heyete değişiklik işareti yaptı. Oyundan alınan Burak Yılmaz yerini Güven Yalçın'a bırakırken, kaptanlık pazubandını Atiba Hutchinson'a verdi.

GÖKHAN GÖNÜL DE SAKATLANDI!
Beşiktaş'ta bir diğer zorunlu değişiklik ise 37. dakikada yaşandı. Sakatlık geçiren Gökhan Gönül yerine Boateng oyuna girdi. Bu sakatlığın ardından sağ beke Lens geçti.

Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı! A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta neler var?
Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...
Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 Temmuz canlı tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum!
AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim final sınav sonuçları açıklandı!
8 Temmuz 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim? Dün akşam Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?
10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler yeni haftanın katalog indirimleri BAŞLIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
8 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
Düğünde atılan göbek pahalıya patladı! Damadın babasına ceza şoku...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta iki şok sakatlık! Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA