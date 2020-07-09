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’in 31. haftasında sahasında ’yı ağırlıyor. Mücadele öncesi Beşiktaş 50 puanla yedinci, Kasımpaşa ise 36 puanla 11. sırada bulunuyor. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta deplasmanında kaybederken, Kasımpaşa ise sahasında ile berabere kaldı. Beşiktaş – Kasımpaşa maçını sabah.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 19:56 Son Güncelleme: 9.7.2020 21:08 ABONE OL
Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi Beşiktaş 50 puanla yedinci, Kasımpaşa ise 36 puanla 11. sırada bulunuyor. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında kaybederken, Kasımpaşa ise sahasında Sivasspor ile berabere kaldı. Beşiktaş – Kasımpaşa maçını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



MÜCADELEDE 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

4 MAÇTA İKİŞER GALİBİYET VE YENİLGİ
Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı.

Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

SARI KART CEZASI SINIRINDA 7 OYUNCU
Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd ise mücadelede forma giyiyor.

QUARESMA, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR
Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak.

Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.

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Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI
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