Rıdvan Yılmaz kesik yedi! Sergen Yalçın sebebini açıkladı...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta yaptığı hatayla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz'a maçın 11'inde yer vermedi. Yalçın, bu kararının sebebini açıkladı.



İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları

Rıdvan Yılmaz'ı geçen maçta oyundan çıkardığım için eleştiriler oldu. Ben Rıdvan'ı hata yaptığı için oyundan çıkarmadım. Sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Bugün dinlendiriyoruz. Sıkıştırılmış fikstürde rotasyon olacaktır.



Şanssız maçlar kaybediyoruz. Pandemi döneminde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Camiamızı oyun olarak tatmin ettiğimizi düşünüyorum.



Çok fazla pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. Yavaş yavaş düzelteceğiz ama ligin sonu, ne kadar düzelir bilemiyorum.

Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI