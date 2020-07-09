Jailson takımdan ayrılmak istiyor

F.Bahçe'de stoper olarak oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla taraftarı çileden çıkaran Jailson, ayrılmayı planlıyor. Brezilyalı oyuncu, son olarak Gençlerbirliği maçında yaptığı hatalarla
gündeme gelmişti. Brezilya basınının haberine göre, Gremio'dan büyük umutlarla transfer edilen Jailson, Avrupa'ya transfer olmayı düşünüyor ve gelecek transfer döneminde ayrılmak için menajerine talimat verdi.
Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Jailson'a geçtiğimiz transfer döneminde Brezilya ve İtalya'dan kulüplerin talip olduğu
bilgisi de verildi.