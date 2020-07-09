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takımdan ayrılmak istiyor

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Jailson takımdan ayrılmak istiyor
F.Bahçe'de stoper olarak oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla taraftarı çileden çıkaran Jailson, ayrılmayı planlıyor. Brezilyalı oyuncu, son olarak Gençlerbirliği maçında yaptığı hatalarla gündeme gelmişti. Brezilya basınının haberine göre, Gremio'dan büyük umutlarla transfer edilen Jailson, Avrupa'ya transfer olmayı düşünüyor ve gelecek transfer döneminde ayrılmak için menajerine talimat verdi. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Jailson'a geçtiğimiz transfer döneminde Brezilya ve İtalya'dan kulüplerin talip olduğu bilgisi de verildi.

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Jailson takımdan ayrılmak istiyor
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