Bernard Mensah'dan Tyler Boyd’a emojili yorum! Beşiktaş’ın gündemindeydi...

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri de Kayserispor forması giyen Bernard Mensah. 2018 yılından beri Kayserispor forması giyen yıldız isim, bu transfer döneminde Kayserispor'dan ayrılabilir. Süper Lig'in dev ekibi Beşiktaş, Ganalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.



Transfer söylentileri devam ederken Bernard Mensah'dan flaş bir hareket geldi. Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta takımın ilk golüne imza atan Tyler Boyd, Kasımpaşa maçıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bernard Mensah da bu paylaşıma emoji ile cevap verdi.



İşte o paylaşım





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