Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bernard Mensah'dan Tyler Boyd’a emojili yorum! Beşiktaş’ın gündemindeydi...

'dan ’a emojili yorum! ’ın gündemindeydi...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, 'in yıldız isimlerini gündemine aldı. Bu isimlerden biri olan , 'un sosyal medya paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 00:00 Son Güncelleme: 11.7.2020 00:01 ABONE OL
Bernard Mensah'dan Tyler Boyd’a emojili yorum! Beşiktaş’ın gündemindeydi...

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri de Kayserispor forması giyen Bernard Mensah. 2018 yılından beri Kayserispor forması giyen yıldız isim, bu transfer döneminde Kayserispor'dan ayrılabilir. Süper Lig'in dev ekibi Beşiktaş, Ganalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde Mensah'ın transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini açıkladı.

Transfer söylentileri devam ederken Bernard Mensah'dan flaş bir hareket geldi. Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta takımın ilk golüne imza atan Tyler Boyd, Kasımpaşa maçıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bernard Mensah da bu paylaşıma emoji ile cevap verdi.

İşte o paylaşım

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği ismi Sumdica açıkladı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı önlemleri duyurdu! Market ve kuaförlerde yeni dönem
Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişini sürdürüyor! 10 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ile yeni haftanın fırsat ürünleri SATIŞTA! BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi
Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? 9 Temmuz SMS sıralaması ile Survivor'da elenen yarışmacı!
Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!
Düğünde atılan göbek pahalıya patladı! Damadın babasına ceza şoku...
SON DAKİKA... Danıştay Ayasofya kararını açıkladı! Ayasofya ibadete açılıyor
Bilim Kurulu üyesi Çelik açıkladı! 'Aşı bulundu' söylentisi doğru mu?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bernard Mensah'dan Tyler Boyd’a emojili yorum! Beşiktaş’ın gündemindeydi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA