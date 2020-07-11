Beşiktaş ve Galatasaray transfer savaşında!

Sezonun bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Beşiktaş ve Galatasaray bir isim için karşı karşıya geldi. TFF 2. Lig'de play-off oynamaya hazırlanan Kastamonuspor'da başarılı oyuncu Metincan Cici'ye Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi.

Söz konusu oyuncuyu play-offta oynanacak Tuzlaspor müsabakasında Galatasaray ve Beşiktaşlı yetkililerin takip edeceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda TFF 2. Lig'de play-off oynama hakkı elde eden Kastamonuspor, büyük sevinç yaşadı. Ayrıca Play-Off karşılaşmalarında sağ kanat oyuncusu Metincan Cici'yi Beşiktaş ve Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19 Mart'ta sezona ara verilene kadar oynadığı 28 karşılaşmadan 53 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, ligde 3. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalarda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Kastamonuspor, 49 gol atıp kalesinde 21 gol gördü. Haziran ayının başından itibaren çalışmalarını sürdüren Kastamonuspor, 20-28 Temmuz'da Antalya'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off'un ilk maçında grupta 53 puanla dördüncü sıradaki Tuzlaspor ile karşılaşacak.

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