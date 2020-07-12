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'den Falcao ve Lemina açıklaması!

'ın deneyimli teknik adamı , Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 66 yaşındaki hoca, sakatlıkları bulunan Falcao ve Lemina'nın kalan 2 haftada forma giyemeyeceklerini ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 21:20 Son Güncelleme: 12.7.2020 21:21 ABONE OL
Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması!

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Başkent'te rakibine 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında galibiyet yüzü göremedi. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, yıldız futbolcular Lemina ve Falcao'nun sakatlıkları hakkında da konuştu.

Vazgeçtikleri için üzgün olduğunu belirten Terim, "Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, bu da beni çok üzüyor. Kaybetmeye değil de vazgeçmeye üzülüyorum. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, bu da beni çok üzüyor. Kaybetmeye değil de vazgeçmeye üzülüyorum." dedi.

Yıldız futbolcuların son durumunu değerlendiren 66 yaşındaki hoca şöyle konuştu: "Falcao ve Lemina'nın forma giyeceğini sanmıyorum. Zaten fikstüre bakarız, iddiamız kalacak mı? Zaten oynasalar da hazır olacaklarını düşünmüyorum. Keşke Rize, Alanya, Başakşehir maçlarında berabere olabilseydik."

Genç futbolcu Emin Bayram'ın performansını da değinen tecrübeli teknik adam, "Emin Bayram hatalar yapacak, bedellerini biz ödeyeceğiz ama kazanacağız. Arkadaşlarının Emin'i kurtarmak için maça asılmalarını beklerdim, takım oyunu budur. Emin Bayram'ı kimseye mesaj olsun diye kaptan yapmadım. 9 senedir Galatasaray'da. Mesaj sadece Emin'e, 'Al bunu ve uzun yıllar devam et.' Ben zaten birçok gence forma ve kaptanlık verdim." şeklinde konuştu.

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Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması!
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