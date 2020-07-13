Hüseyin Çimşir'den şampiyonluk yorumu

Denizlispor yenilgisini değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseayin Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor camiasından ve taraftarından özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Maçla ilgili çok fazla söylenecek şey yok. Şansları değerlendiremedik. Kalan 2

maçımız var. Onları oynayıp daha sonrasına bakacağız. Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.



Bordo-mavili takımın bu sezon öne geçtiği maçlarda 27 puan kaybettiğinin sorulması üzerine Çimşir, "Oyuncuyu suçlayacak değilim. Bir hata varsa benimle alakalıdır. Demek ki bu işi pek fazla beceremedim. Sıkıntılar yaşadım. Hatalar yaptık. Son iki haftayı değerlendirip, yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizlispor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

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