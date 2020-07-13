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’e yumruk

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Kulusic’e yumruk
Ankaragücü kaptanı Kulusic, maç sabahı takımdan ayrı yürüyen Gerson Rodrigues'i uyardı. Ancak küfürlü tepki ile karşı karşıya kaldı. Sonrasında olay büyürken Kulusic'e yumruk atıp, kaşının açılmasına neden olan Portekizli forvet kadro dışı bırakıldı. Rodrigues'in sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

ÜZÜLMEZ: DAHA FARKLI ALABİLİRDİK
Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Müthiş oynadık, sıfır hatayla bitirdik. Kazanmamıza rağmen final paslarını biraz daha iyi yapabilseydik fark olabilirdi. Kalan maçlarımızda mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. Üzülmez, Rodrigues'in yokluğunu hissetmediklerini de belirtti.

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Kulusic’e yumruk
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