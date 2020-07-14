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: hakkını alacak

Başkanı , transferden 'a, 'den 'Bırakmam Seni' kampanyasına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Çebi, adı ile anılan Dorukhan için, "Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 17:47 Son Güncelleme: 14.7.2020 17:49 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi: Dorukhan Toköz hakkını alacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo canlı yayına katıldığı programda birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile ilgili konuşan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte güzel bir Beşiktaş için çalıştıklarını da ifade etti.

Çebi'nin açıklamaları şöyle:

SERGEN HOCADAN ÇOK MUTLUYUM
"Sergen Hoca'nın kontratı devam ediyor. Çok da mutluyum kendisinden. Sergen Hoca kalmak istediği sürece, huzurlu olduğu sürece, başarılı olduğu sürece Beşiktaş'la devam edecektir. Biz Sergen Hoca ile beraber el ele güzel bir Beşiktaş ortaya koymaya çalışıyoruz."

SÖZLEŞMELER İÇİN SEZON SONU
"Futbolcularımızla sezon bittiğinde görüşeceğiz. Kendilerine Beşiktaş'ın durumunu izah ettim. Hepsiyle devam etmek istediğimi fakat mevcut şartlarda bunu yapmamız gerektiğini anlattık. Dolayısıyla sezon bittiğinde açıklamalarımız çerçevesinde hepsiyle konuşacağız."

DORUKHAN HAKKINI ALACAKTIR
"Dorukhan Toköz ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var, neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız."

BIRAKMAM SENİ KAMPANYASI HAKKINDA
Öte yandan Ahmet Nur Çebi, Bırakmam Seni kampanyasının TV yayını hakkında, "9-10 Ağustos gibi TV yayınımız olacak. Taraftarlarımızın daha çok katkı sağlamasını bekliyoruz. Piyango çekilişleri olacak. Bırakmam Seni tişörtleri satışa çıkacak." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Nur Çebi: Dorukhan Toköz hakkını alacak
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