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'den iddialarına cevap! Sosyal medyadan paylaştı

'ın milli futbolcusu , 'ye olacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Toköz, çıkan haberlerin ardından hesabından 'sus işareti' ve '' emojileri koyarak siyah-beyazlı formayla fotoğrafını koydu.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 14:52 Son Güncelleme: 14.7.2020 14:55 ABONE OL
Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe iddialarına cevap! Sosyal medyadan paylaştı

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer gündemi iyiden iyiye hız kazanmış durumda...

Özellikle 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor girişimlerini hızlandırmışken, geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak olan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmiş, hatta 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığının geçmesine rağmen bu sebepten dolayı kadroya alınmadığı haberleri ortaya atılmıştı.

YANIT NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM!
Adı Fenerbahçe ile anılan başarılı oyuncu bu iddialar hakkında herhangi bir yorumda bulunmamıştı... Deneyimli isim, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Toköz'ün Beşiktaş formasıyla paylaştığı fotoğrafa 'sus' ve 'kartal' emojileri koyarak tranfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Dorukhan Toköz bu sezon ligde 6 karşılaşmada oynarken, son olarak 6 Ekim 2019'da Alanyaspor karşısında şans bulmuştu.

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Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe iddialarına cevap! Sosyal medyadan paylaştı
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