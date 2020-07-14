Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe iddialarına cevap! Sosyal medyadan paylaştı

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala transfer gündemi iyiden iyiye hız kazanmış durumda...

Özellikle 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor girişimlerini hızlandırmışken, geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak olan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmiş, hatta 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığının geçmesine rağmen bu sebepten dolayı kadroya alınmadığı haberleri ortaya atılmıştı.

YANIT NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM!

Adı Fenerbahçe ile anılan başarılı oyuncu bu iddialar hakkında herhangi bir yorumda bulunmamıştı... Deneyimli isim, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Toköz'ün Beşiktaş formasıyla paylaştığı fotoğrafa 'sus' ve 'kartal' emojileri koyarak tranfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Dorukhan Toköz bu sezon ligde 6 karşılaşmada oynarken, son olarak 6 Ekim 2019'da Alanyaspor karşısında şans bulmuştu.

Gökhan Gönül'den transfer açıklaması!

Listedeki son gurbetçi Seyhan Yiğit

Beşiktaş'tan Doğukan İnci'ye resmi teklif!