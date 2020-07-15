Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Öne geçmek yaramıyor

Öne geçmek yaramıyor

ekibi öne geçtiği 12 mücadelede skoru tutamadı, 27 puan kaybederek bu alanda İtalyan Serie A ekibi ’nın ardından 2. oldu

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Öne geçmek yaramıyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, öne geçtiği maçlarda yaşadığı kayıplarla dikkat çekti. Bu karşılaşmalarda toplam 27 puan bırakan bordo-mavililer, bu alanda Avrupa'nın en kötü ikinci takımı durumuna geldi.

Öne geçtiği maçlarda üst üste puan kaybeden Trabzonspor, bu sorununa çözüm bulamazken, bu sezon öne geçtiği 29 maçta kaybettiği 27 puanla Avrupa'nın da 10 büyük liginde yer alan 184 takım arasında iki numaraya yerleşti. Sadece İtalya Serie A'da 19. sırada yer alan ve öne geçtiği maçlarda 34 puan bırakan Brescia'dan daha iyi durumda olan bordo-mavililer 12 karşılaşmada skoru tutmayı başaramadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?
Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!
SON DAKİKA: Survivor Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Popüler Survivor yarışmacısının babasından şaşırtan sözler!
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!
Whatsapp ile ilgili son dakika haberleri! Whatsapp'a girmiyor! Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Fotoğraf, video ve mesaj gönderilemiyor...
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Arapça Oku Ve Türkçe Anlamı Dinle Ezberle - Diyanet Meali, Fazileti
SON DAKİKA - Survivor Cemal Can'ın babasından göz yaşartan hareket! Oğlunun yara izlerini öptü, herkesi duygulandırdı!
Serenay Sarıkaya çılgına döndü! Serenay Sarıkaya o iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü!
Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma! 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!
Ayasofya açıklamasının ardından Papa Francis'e zor soru! ‘Cordoba (Kurtuba Ulu Camii) için de acı çekiyor mu?’
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öne geçmek yaramıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA