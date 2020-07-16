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ve için karşı karşıya

ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen , ve 'ın listesine girdi. Rodrigues'den umduğunu bulamayan sarı-lacivertli takım ile Onyekuru'nun boşluğunu doldurmayı planlayan sarı-kırmızılar, Başkent ekibinde kiralık olarak forma giyen genç futbolcunun peşinde.

İHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 15:46 Son Güncelleme: 16.7.2020 15:50 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray Konrad Michalak için karşı karşıya

Transfer için çalışmalarını hızlandıran ve önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de hedef Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak.

EZELİ RAKİPLER MICHALAK'A TALİP OLDU
Devre arasında Rusya'nın Grozny takımından kiralık olarak Başkent temsilcisine gelen 22 yaşındaki futbolcu, özellikle süratli yapısıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de Onyekuru ve Garry Rodrigues'le birlikte en hızlı 3 isimden birisi olarak gösterilen Michalak, sarı-lacivertlilerde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues'in yerine düşünülüyor.

Devre arasında Ankaragücü'ne transfer olup ilk 11'in değişilmezi olan genç futbolcu, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı. Michalak, bu 3 asistin 2'sini Ankaragücü'nün Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi.

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Geride kalan sezonlarda Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi süratli futbolcuları kadrosunda barındırarak başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından bu tipte bir futbolcu arayışına girmişti.

Galatasaray aradığı ismi çok uzakta bulmadı ve Ankaragücü forması giyen Michalak'ı gündemine aldı. Bonservisi Rusya'nın Grozny takımında olan Michalak'ın opsiyon maddesi ise Ankaragücü'nde bulunuyor.

Ankaragücü sezon sonunda ligde kalmayı başarırsa, Ankaragücü'nün opsiyonu kullanması bekleniyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Konrad Michalak için karşı karşıya
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