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'nin eski yıldızı 'den paylaşımı!

Corona virüsü sürecinde alacaklarını bahane ederek ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 'den paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 21:00 Son Güncelleme: 16.7.2020 21:00 ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse'den Berlin paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu Max Kruse, geçtiğimiz aylarda sarı-lacivertli takımla sözleşmesini feshetmiş ve ülkesi Almanya'ya geri dönmüştü.

Werder Bremen başka olmak üzere birçok Bundesliga ekibiyle ismi anılan Kruse'nin Union Berlin ile anlaşmaya vardığı ve antrenmanlara başladığı iddia edilmişti.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, transfer iddialarını ti'ye aldı. Instagram hikayesi'ne Ibiza'dan tatil görüntülerini ekleyen Max Kruse, "Berlin'de hava çok güzel" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse'den Berlin paylaşımı!
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