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'nin istediği Alman yıldız futbolu bıraktı!

Bonservisi 'da olan ve bu sezonu Rus ekibi 'da geçiren Alman yıldız , henüz 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:26 Son Güncelleme: 17.7.2020 16:28 ABONE OL
Fenerbahçe'nin istediği Alman yıldız Andre Schürrle futbolu bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Alman futbolcu Andre Schürrle, aktif futbol yaşantısına nokta koyduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız futbolcu, "Profesyonel futbolu bıraktığımı aktarmak istiyorum. Olağanüstü yıllarımın bir parçası olan herkese, ailem ve kendim adına teşekkür ediyorum. Şimdi bana doğru gelen tüm fırsatlara açığım" ifadelerini kullandı.

29 yaşında kariyerini sonlandıran Schürrle'nin adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız futbolcu kariyerine Mainz'de başladı ve Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak Moskova formaları giydi. Başarılı oyuncu, Alman Milli Takımı'nın da önemli isimlerindendi.

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Fenerbahçe'nin istediği Alman yıldız Andre Schürrle futbolu bıraktı!
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