Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi için geri sayım başladı! Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 33. Hafta maç programında bulunan Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Dev derbide Siyah beyazlı takım sarı lacivertli ekibi kendi sahasında ağırlayacak ve maç koronavirüs salgını nedeniyle taraftarsız gerçekleşecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte milyonların beklediği karşılaşmaya dair merak edilenler…
Yarın gerçekleşecek olan ve Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi Beşiktaş Fenerbahçe maçına artık saatler kaldı. Ne yazık ki Şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertli takım, bu maçı kazanıp son hedefi olan Avrupa kupalarına katılma şansını 34. haftaya taşımak istiyor. Maç saati ve kanalı ise milyonlarca futbolseverin merak konusu…
Dev derbi Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.
19 Temmuz Pazar:
18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
20 Temmuz Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
Fenerbahçe'de Beşiktaş galibiyeti, oyuncular için de kötü geçen sezonda taraftarın gönlünü almak için son bir fırsat niteliği taşıyor. Geçici teknik sorumlu Tahir Karapınar içinse kariyerine bir derbi galibiyeti ekleme şansı tanıyacak. Karapınar, pazar günü sahaya çıkaracağı ilk 11 için çalışmaları sürdürüyor.
SAVUNMA SERDAR'A TESLİM
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş karşısında defansın göbeği cezası biten Serdar Aziz'e emanet olacak. Tecrübeli oyuncuya iyileşmesi halinde Falette eşlik edecek. Aksi durumda ise Ozan&Gustavo ikilisinden birisi yine stopere kaydırılacak. Kalede Altay, beklerde yine Dirar ile Hasan Ali'nin oynaması bekleniyor. Orta sahada ise Tolgay'ın da sezonu kapatmasıyla Zajc'a forma şansı doğdu. Deniz, Ferdi ve Muriqi yine hücum hattında yer alacak. Rodrigues'in de 11'e dönmesi bekleniyor.