Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi için geri sayım başladı! Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 33. Hafta maç programında bulunan Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Dev derbide Siyah beyazlı takım sarı lacivertli ekibi kendi sahasında ağırlayacak ve maç koronavirüs salgını nedeniyle taraftarsız gerçekleşecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte milyonların beklediği karşılaşmaya dair merak edilenler…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yarın gerçekleşecek olan ve Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi Beşiktaş Fenerbahçe maçına artık saatler kaldı. Ne yazık ki Şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertli takım, bu maçı kazanıp son hedefi olan Avrupa kupalarına katılma şansını 34. haftaya taşımak istiyor. Maç saati ve kanalı ise milyonlarca futbolseverin merak konusu…