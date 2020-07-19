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'ta Victor Ruiz'in yerine tangocu geliyor

gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken, rotasını Arjantin'e çevirdi. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali problemlerle boğuşan Beşiktaş, Victor Ruiz'in ayrılığının ardından gündeme Arjantinli stoper Ezequiel 'u aldı.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 18:50 Son Güncelleme: 19.7.2020 19:07 ABONE OL
Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in yerine tangocu geliyor

Beşiktaş'ın son olarak Club Atlético Lanus'ta forma giyen Ezequiel Munoz'a transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Onefootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Beşiktaş'ın, oyuncunun istediği yıllık maaşı kendisine önerdiği belirtildi.

Öte yandan Lanus'tan ayrılığının nedeninin Avrupa'ya dönmeyi istemesi olduğu belirtilen Munoz'un, Beşiktaş'ın teklifine bu sebeple daha da sıcak baktığı ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Daha önce Palermo, Sampdoria, Cenova ve Leganes'te de forma giyen Munoz'a Beşiktaş'ın 3 yıllık kontrat teklifinde bulunduğu da okuyuculara aktarıldı.

Munoz, kariyeri boyunca toplam 270 maça çıkarken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.

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Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in yerine tangocu geliyor
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