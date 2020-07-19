Bilal Erdoğan Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı

Medipol Başakşehir'in tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı Hes Kablo Kayserispor mücadelesini, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da takip etti. Başakşehir'in şampiyonluğu sonrası büyük sevinç yaşayan Erdoğan, maçın ardından sahaya inerek zaferi futbolcular ve teknik heyetle birlikte kutladı.





Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir'de büyük sevinç yaşanırken, kutlamalarda sürpriz bir isim dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olan Bilal Erdoğan, mücadeleyi Fatih Terim Stadı'nda takip etti.





Medipol Başakşehir'in attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Erdoğan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte kutlamalara katıldı.Medipol Başakşehir'in yaşadığı coşkuya eşlik etmek için saha içine inen Bilal Erdoğan, tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutlayarak şampiyonun sevincine ortak oldu.