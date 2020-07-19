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'ın gündemindeki Elabdellaoui'den sözleri! "Resmi imza..."

'ın listesinde olan 'nin sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma katılacağı hatta yıldız futbolcu ile imzaların bile atıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcudan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 18:26 Son Güncelleme: 19.7.2020 18:29 ABONE OL
Galatasaray'ın gündemindeki Elabdellaoui'den transfer sözleri! Resmi imza...

Sezon sonunda Olimpiakos ile yollarını ayırarak Galatasaray'a transfer olması beklenilen Omar Elabdellaoui'den beklenmedik bir açıklama geldi.

Yunan basınına konuşan yıldız oyuncunun yılda 1.5 milyon euro maaş alacağı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

Norveçli yıldız konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Türkiye'de ya da başka bir yerde ne yazarlarsa yazsınlar henüz bir yere resmi imza atmadım." dedi.

Omar Elabdellaoui, konuşmasının devamında, "Şu anda hala önceliğim Olimpiakos'ta kalmak. Ancak, eğer bu isteğim gerçekleşmezse gelecek için yeni bir karar vermem gerekecek ve buradan iyi bir şekilde ayrılacağım." dedi.

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Galatasaray'ın gündemindeki Elabdellaoui'den transfer sözleri! "Resmi imza..."
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