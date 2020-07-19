İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Kulüp tarihinde ilk kez şampiyon olurken, Şampiyonlar Ligi'nde de bir ilki yaşayacak. Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan turuncu-lacivertliler, daha önce ön eleme turlarında veda ettiği Devler Ligi'nde gelecek yıl boy gösterecek.
Gelecek yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
PSG
Zenit
Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
Dortmund