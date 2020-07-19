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İşte 'in 'ndeki muhtemel rakipleri!

'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan , adını tarihe yazdırdı. Ligin 6. şampiyonu olarak kayıtlara geçen temsilcisi, tarihinde ilk kez 'ne grup aşamasından katılacak. Kura çekimine 4. torbadan katılacak olan turuncu-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 03:05 ABONE OL
İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

'de zorlu sezonda şampiyon olmayı başaran , birçok konuda tarihe geçti.

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Kulüp tarihinde ilk kez şampiyon olurken, 'nde de bir ilki yaşayacak. Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan turuncu-lacivertliler, daha önce ön eleme turlarında veda ettiği Devler Ligi'nde gelecek yıl boy gösterecek.

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Gelecek yıl ülkemizi 'nde temsil edecek olan , kura çekimine 4. torbadan katılacak.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Real Madrid

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Liverpool

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Bayern Münih

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

PSG

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Zenit

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Atletico Madrid

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Barcelona

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Man. City

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Sevilla

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Dortmund

İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
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İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
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